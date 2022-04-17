Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на публикацию официального Telegram-канала красно-белых об СММ «Рубина».

«По креативу мне больше понравился пост «Рубина» про Соболева. Это соответствует действительности, он все время падает, выпрашивает, изображает боль. Но судьи всегда остаются холодны к его творчеству. Мне кажется, «Спартак» вчера еле ноги унес. У него не было моментов, которые были у «Рубина». А при этом, у них все легионеры на месте. Постарался бы не разгонять тему про качество тренеров на месте «Спартака». Этот пост на уровне хамства и быдлячества. Не знаю, какие люди за это отвечают. Но в наше время такие люди в ПТУ учились»,

Казанцы в Telegram-канале выложили фрагмент интервью нападающего с измененной звуковой дорожкой. Они наложили поверх интервью игрока звуки криков дельфина.

«Спартак» в своем Telegram-канале резко отреагировал на эту новость.

Следующий матч «Спартак» проведет против ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится 20 апреля в 19.30 мск.