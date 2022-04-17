Бийол о ничье ЦСКА с «Уфой»: «Очень обидно и жалко, но надо смотреть вперед»

Защитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал ничью в с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы планировали сыграть с «Уфой» также, как всегда, — сказал Бийол в интервью пресс-службе московского клуба. — Надо было атаковать, как мы и делали. Успели забить, но у них тоже было время, чтобы сравнять счет».

Защитник высказался о пропущенном мяче на 95-й минуте встречи.

«Тяжело сказать. В футболе все очень быстро случается. Конечно, сейчас очень обидно и жалко, но надо смотреть вперед», — сказал он.

После 25 туров ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Уфа» с 22 баллами располагается на 14-й позиции.