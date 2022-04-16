Пресс-служба «Рубина» наложила на речь Соболева звуки дельфина

Пресс-служба «Рубина» пошутила над нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Говорят, Александр Соболев в послематчевом интервью заявил, что «Спартаку» было «тяжело вскрывать, когда десять человек стоят в своей штрафной.

Мы нашли оригинал этого интервью», — говорится в посте казанцев в Telegram.

Далее приведен видеотрывок интервью Соболева после матча. Но поверх аудиодорожки наложены звуки криков дельфина.

Таким образом, казанский клуб может намекать на склонность игрока московского клуба к симуляциям на футбольном поле.