«Спартак» резко ответил на шутку «Рубина» про Соболева известной цитатой Слуцкого

«Спартак» грубо ответил на шутку «Рубина» про Соболева

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на попытку пресс-службы «Рубина» пошутить над нападающим красно-белых Александром Соболевым.

Казанцы в Telegram-канале выложили фрагмент интервью нападающего с измененной звуковой дорожкой. Они наложили поверх интервью игрока звуки криков дельфина.

«Спартак» в своем Telegram-канале резко отреагировал на эту новость.

«Мы нашли оригинал послематчевого интервью Лео Слуцкого», — говорится в сообщении.

Далее приведены якобы слова главного тренера «Рубина»: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».