Защитник «Рубина» Монтассар Талби рассказал «СЭ» о своем отношении к главному тренеру команды Леониду Слуцкому.

— Для Слуцкого сейчас очень тяжелый момент. Что ты думаешь об этом?

— Слуцкий — очень известен. Думаю, он легенда в России. Тренер проделывает хорошую работу. Но мы — новая команда. В середине сезона мы потеряли очень-очень много игроков. Сейчас мы стараемся привнести что-то новое. Слуцкий — лидер во всей этой ситуации. Я думаю, в последние 2-3 играх нам немного не везло. Но вы увидите, что скоро мы будем лучше.