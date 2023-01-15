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Заварзин: «Если Дзюба будет хорошо играть за «Торпедо», то в следующем сезоне найдет достойное для себя предложение»

Алина Савинова
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал возможный трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«У Дзюбы выбора нет. Игровая практика ему все равно нужна. Вторую часть сезона проведет в «Торпедо», а дальше, как карта ляжет. Можно сказать, что Дзюба проведет сборы с «Торпедо» в весенней части чемпионата. Он не будет дурака валять в команде, потому что Артем профессионал. Если Дзюба будет хорошо играть за «Торпедо», то в следующем сезоне найдет достойное для себя предложение», — цитирует «РБ Спорт» Заварзина.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой. И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

В данный момент 34-летний российский футболист является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-esli-dzyuba-budet-horosho-igrat-za-torpedo-to-v-sleduyushhem-sezone-najdet-dostojnoe-predlozhenie/

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П2

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1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Юрий Заварзин
0
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