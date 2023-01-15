Бородюк: «Конкуренция за золотые медали РПЛ? Ее нет!»

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос «СЭ» о чемпионской гонке в РПЛ.

«Конкуренция за золотые медали РПЛ? Ее нет! «Зенит» выиграет чемпионат благодаря бразильцам. «Спартак» и «Ростов» будут бороться за медали. Пока бразильцы в «Зените», то они решают стиль игры. Думаю, что «Зенит» вне конкуренции, потому что бразильцы играют определяющую роль в команде. Поэтому, наверное, и в этом году они станут чемпионами. «Спартак» конкурировать может, но пока петербуржцы вне конкуренции. Они могут не стать чемпионами только по своей вине», — сказал Бородюк «СЭ».

После 17 туров «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.