Колосков: «Мечта Галицкого не совпала с реальностью. А так, надо поздравить «Краснодар» с 15-летием»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, как оценивает путь «Краснодара», который тот проделал в отечественном футболе.

«Тут все не так просто. С точки зрения организации «Краснодар» — это шаг вперед в нашем футболе. У них близко к идеальному развита инфраструктура. Есть свой стадион, своя тренировочная база, своя академия, стабильное финансирование. Это все хороший ориентир для российского футбола. И само по себе создание и существование «Краснодара» в этом смысле — заметная веха.

Если брать философию, которой изначально придерживался Сергей Галицкий — мы помним, как он говорил, что хочет видеть в команде только воспитанников краснодарского футбола — то она претерпела изменения. Его мечта не воплотилась в жизнь. Но она, может, и была утопическая, потому что играть в высшем дивизионе, добиваться в нем успехов силами одной детско-юношеской школы невозможно. Здесь мечта Галицкого не совпала с реальностью. А так, надо поздравить клуб, его владельца, футболистов, болельщиков. Потому что «Краснодар» — тот маяк, на который можно ориентироваться», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Сегодня, 22 февраля, «Краснодар» празднует 15-летие со дня основания.

Клуб из Краснодара занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.