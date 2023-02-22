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Сегодня, 20:52

Колосков: «Мечта Галицкого не совпала с реальностью. А так, надо поздравить «Краснодар» с 15-летием»

Алина Савинова
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Бывший президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, как оценивает путь «Краснодара», который тот проделал в отечественном футболе.

«Тут все не так просто. С точки зрения организации «Краснодар» — это шаг вперед в нашем футболе. У них близко к идеальному развита инфраструктура. Есть свой стадион, своя тренировочная база, своя академия, стабильное финансирование. Это все хороший ориентир для российского футбола. И само по себе создание и существование «Краснодара» в этом смысле — заметная веха.

Если брать философию, которой изначально придерживался Сергей Галицкий — мы помним, как он говорил, что хочет видеть в команде только воспитанников краснодарского футбола — то она претерпела изменения. Его мечта не воплотилась в жизнь. Но она, может, и была утопическая, потому что играть в высшем дивизионе, добиваться в нем успехов силами одной детско-юношеской школы невозможно. Здесь мечта Галицкого не совпала с реальностью. А так, надо поздравить клуб, его владельца, футболистов, болельщиков. Потому что «Краснодар» — тот маяк, на который можно ориентироваться», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Сегодня, 22 февраля, «Краснодар» празднует 15-летие со дня основания.

Клуб из Краснодара занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-krasnodar-nado-pozdravit-s-15-letiem-hotya-mechta-galitskogo-ne-sovpala-s-real-nost-yu/
Футбол
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Спартак

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