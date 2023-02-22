Агент Щенникова: «Мы ни с кем не контактировали этой зимой по поводу будущего Георгия в другой команде»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, заявил, что этой зимой не было разговоров о переходе футболиста в другой клуб.

«Скажу так: мы ни с кем не контактировали этой зимой по поводу будущего Щенникова в другой команде, он — игрок ЦСКА. Предложения есть тогда, когда ты что-то ищешь, но мы ничего не искали. Сейчас наша цель — здорово провести вторую часть сезона, Георгий хочет доказать свою состоятельность. Никаких разговоров об уходе из ЦСКА мы не вели», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. В сезона-2022/23 футболист провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.