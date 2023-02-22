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Агент Щенникова: «Мы ни с кем не контактировали этой зимой по поводу будущего Георгия в другой команде»

Алина Савинова
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, заявил, что этой зимой не было разговоров о переходе футболиста в другой клуб.

«Скажу так: мы ни с кем не контактировали этой зимой по поводу будущего Щенникова в другой команде, он — игрок ЦСКА. Предложения есть тогда, когда ты что-то ищешь, но мы ничего не искали. Сейчас наша цель — здорово провести вторую часть сезона, Георгий хочет доказать свою состоятельность. Никаких разговоров об уходе из ЦСКА мы не вели», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. В сезона-2022/23 футболист провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shhennikova-e-toj-zimoj-ne-by-lo-razgovorov-ob-uhode-iz-tsska/
Георгий Щенников
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ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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