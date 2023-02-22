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Москалев — о добавленном времени в матчах ЧМ-2022: «Это был эксперимент, который многие не восприняли с позитивом»

Алина Савинова
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Футбольный арбитр Владимир Москалев поделился мнением о том, оправданно ли было на чемпионате мира-2022 добавлять по 10-12 минут.

«Еще до начала турнира ФИФА заявило о намерении бороться с проявлениями неспортивного поведения, в частности, симуляциями травм, затяжками времени, длительными заменами. Возможно, некоторые слишком серьезно отнеслись к этим требованиям. Насколько мне известно, в паузах помощник одного из арбитров специально останавливал секундомер, чтобы точно рассчитать количество добавленных минут. Если так скрупулезно подходить к этому вопросу, то действительно можно компенсировать 10-12... По мне, когда добавляется почти треть тайма — это слишком. Мне кажется, это был эксперимент, который многие не восприняли с позитивом», — приводит RT слова Москалева.

Чемпионат мира в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Победителем мирового первенства стала сборная Аргентины.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1114811-moskalyov-chempionat-mira-po-futbolu-katar
Чемпионат мира по футболу
Владимир Москалев
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