Быстров — о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»: «Можно еще пару футболистов воскресить»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о нехватке лидеров в раздевалке красно-белых.

«Не знаю, пойдет ли на пользу возвращение Дзюбы. Как и с Заболотным... Футболисты, которые прошли свой пик формы, не должны играть в «Спартаке», если команда борется за чемпионство. Если живут только мечтами, то пожалуйста — можно еще пару футболистов воскресить. Думаю, и Титов неплохо бы смотрелся на 15 минут», — сказал Быстров «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется 14 марта в 16.00 (мск). После 20 туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 42 очками, красно-белые идут на шестой строчке с 35 очками.

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