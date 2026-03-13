Быстров: «Спартак» на сборах отработал караоке на пятерку — на оборону не хватило времени»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» иронично высказался о работе красно-белых на сборах.

«Одного лидера не бывает, должен быть костяк. Мы видим, что у «Спартака» это иностранцы. И пока они хорошо могут выступить только в караоке, а по-футбольному им еще работать и работать. Классно спели! Это выполнили на пять баллов, прыгнули выше конкурентов. Но на отработку действий в обороне, видимо, не хватило времени. Возможно, нужно поработать еще немного не в зале для караоке, а на футбольном поле», — сказал Быстров «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется 14 марта в 16.00 (мск). После 20 туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 42 очками, красно-белые идут на шестой строчке с 35 очками.

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