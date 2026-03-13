Юран — об игре «Динамо» весной: «Преждевременно делать какие-то выводы»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Динамо» в весенней части сезона.

— Как оцените игру «Динамо» после рестарта чемпионата?

— Какие-то выводы делать преждевременно — только два тура прошло и один матч Кубка. Да, стартовали хорошо. Нужно смотреть, как будет дальше. Да, видна организация. В коллективе наладилась обстановка, это тоже немаловажный фактор. Физически команда готова, играет дисциплинированно в обороне, чего не хватало им всегда. Но главное, чтобы это не было два-три матча. Если будет такая игра до конца сезона, то уже можно будет о чем-то говорить.

После 20 туров «Динамо» набрало 27 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.

«Динамо» в 19-м туре разгромило «Крылья Советов» (4:0), в 20-м туре — ЦСКА (4:1), а в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России — «Спартак» (5:2).

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