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Ребко: «Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку»

Бывший игрок «Спартака» Ребко прокомментировал уход Каттани из клуба
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал уход Луки Каттани из московского клуба.

В среду, 13 июля, красно-белые объявили об уходе 40-летнего итальянца с поста спортивного директора.

«Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку, — приводит слова Ребро «РБ Спорт». — Говорят, что исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» до зимы будет Ребров? Артем — серьезный парень, разбирающийся в футболе и любящий клуб. Надеюсь, у него все получится».

Напомним, что Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.

Алексей Ребко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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