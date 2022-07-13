Ребко: «Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал уход Луки Каттани из московского клуба.

В среду, 13 июля, красно-белые объявили об уходе 40-летнего итальянца с поста спортивного директора.

«Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку, — приводит слова Ребро «РБ Спорт». — Говорят, что исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» до зимы будет Ребров? Артем — серьезный парень, разбирающийся в футболе и любящий клуб. Надеюсь, у него все получится».

Напомним, что Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.