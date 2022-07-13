Ребко: «Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку»
Бывший игрок «Спартака» Ребко прокомментировал уход Каттани из клуба
Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал уход Луки Каттани из московского клуба.
В среду, 13 июля, красно-белые объявили об уходе 40-летнего итальянца с поста спортивного директора.
«Если судить по пятибалльной шкале, то я бы поставил Каттани тройку, — приводит слова Ребро «РБ Спорт». — Говорят, что исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» до зимы будет Ребров? Артем — серьезный парень, разбирающийся в футболе и любящий клуб. Надеюсь, у него все получится».
Напомним, что Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
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|0
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10
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11
|Н. Новгород
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|0
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12
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|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
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|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
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|0
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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