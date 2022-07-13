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Сегодня, 14:39

Источник: РПЛ предложила клубам новый коммерческий регламент

РПЛ предложила клубам новый коммерческий регламент на сезон-2022/23
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская премьер-лига (РПЛ) предложила клубам новый коммерческий регламент на сезон-2022/23, сообщает «РБ Бизнес».

По информации источника, согласно проекту, два из четырех 3D-ковров (располагающихся около ворот) будут отданы партнеру РПЛ.

Отмечается, что рекламное время для букмекеров — партнеров клубов на LED-бортах также будет ограничено десятью минутами.

При этом «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» остались недовольны этими пунктами.

Однако сам регламент еще не принят, и будет ли принят до начала сезона, неизвестно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rpl-predlozhila-klubam-novy-h-kommercheskij-reglament-bol-shinstvo-vy-stupayut-protiv/
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2
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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