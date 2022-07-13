Источник: РПЛ предложила клубам новый коммерческий регламент

Российская премьер-лига (РПЛ) предложила клубам новый коммерческий регламент на сезон-2022/23, сообщает «РБ Бизнес».

По информации источника, согласно проекту, два из четырех 3D-ковров (располагающихся около ворот) будут отданы партнеру РПЛ.

Отмечается, что рекламное время для букмекеров — партнеров клубов на LED-бортах также будет ограничено десятью минутами.

При этом «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» остались недовольны этими пунктами.

Однако сам регламент еще не принят, и будет ли принят до начала сезона, неизвестно.