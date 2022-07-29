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Бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешел в «Олимпиакос»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом подписал контракт с «Олимпиакосом», сообщается на официальном сайте греческого клуба.

В апреле 25-летний кореец приостановил соглашение с казанским клубом и выступал за «Сеул».

В составе «Рубина» полузащитник провел 38 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Хван Ин Бом перешел в «Рубин» из «Ванкувера» 14 августа 2020 года. В составе казанского клуба он провел 38 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

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ФК Рубин (Казань)
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 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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