Бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом перешел в «Олимпиакос»

Бывший полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом подписал контракт с «Олимпиакосом», сообщается на официальном сайте греческого клуба.

В апреле 25-летний кореец приостановил соглашение с казанским клубом и выступал за «Сеул».

В составе «Рубина» полузащитник провел 38 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.