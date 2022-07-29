Агент рассказал о восстановлении полузащитника «Локомотива» Жемалетдинова

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока.

«Все нормально. Рифат вернулся в Баковку еще на прошлой неделе. Он в команде, проходит все мероприятия. Сейчас им занимается медицинский штаб «Локомотива». Он и на игре был с семьей. Сейчас он под присмотром врачей, выполняет все указания для восстановления. По срокам — никто не знает. Клуб уже все сказал. Не стоит и говорить об этом. Идет так, как идет», — сказал Шпинев «СЭ».

В конце июня 25-летний Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилле. Сообщалось, что россиянин будет восстанавливаться от повреждения от 7 до 9 месяцев.

В субботу, 30 июля, «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ. Игра начнется в 17.30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Газпром Арена».