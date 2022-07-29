Радченко назвал отмазкой слова Циннбауэра о молодости «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра о том, что его команда достаточно молодая. По его мнению, подобные разговоры являются отмазкой.

«Безусловно, это отмазка, — приводит слова Радченко RT. — «Локомотив» имеет костяк футболистов в самом расцвете сил. Списывать все на молодость слишком несерьезно».

Также экс-нападающий отметил, что московский клуб испытывает проблемы с тренерским штабом.

«Не забиваешь ты — забивают тебе. Команда на тренировках должна наигрывать связи, работать над командными взаимодействиями. Вопросы к тренерскому штабу уместны», — сказал он.

В субботу, 30 июля, «Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17.30 по московскому времени.

После двух туров РПЛ петербуржцы набрали 4 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. Москвичи с 2 баллами располагаются на десятой позиции.