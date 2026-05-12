Жоаозиньо — о поражении «Краснодара» от «Динамо»: «Расстроился, теперь будем болеть за победу в Кубке России»

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» высказался о поражении «быков» от «Динамо» (1:2) в 29-м туре РПЛ.

«Всегда слежу за матчами РПЛ по возможности. Расстроился из-за поражения «Краснодара» от «Динамо». Хотел, чтобы клуб во второй раз стал чемпионом. Способны ли они выиграть Кубок России? Будем болеть за это», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

После 29-го тура «Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

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