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13 мая, 00:00

Ерохин о матче с «Ростовом»: «Никто не выйдет с мыслями о ничьей. Настрой один — взять три очка»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против «Ростова».

— Стартовала последняя неделя сезона РПЛ. «Зенит» — лидер. С каким настроем команда подходит к решающему матчу с «Ростовом»?

— Это важнейшая неделя. Главное — восстановиться и качественно подготовиться. Времени хватает, поэтому сейчас мысли только о матче с «Ростовом». Мы прекрасно осознаем его значение. Самое главное, что сейчас все в наших руках и зависит от результата нашей игры. Уже бывали в подобных ситуациях, понимаем, как к ним подходить, настраиваться. Уверен, что и психологически, и физически «Зенит» будет готов.

— Вас в последнем туре устраивает и ничья...

— Когда команда держит в голове результат, который ее устраивает, это не всегда заканчивается хорошо. Мы всегда играем только на победу — независимо от турнира или обстоятельств. Более того, даже на тренировках каждый хочет победить. Поэтому настрой только один — взять три очка. Не думаю, что кто-то выйдет на поле с другими мыслями.

Александр Ерохин.«С Луневым обязательно обсудим его сейв. А Сергеева уже поздравил с днем рождения». Интервью Ерохина

После 29-го тура «Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

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Александр Ерохин
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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