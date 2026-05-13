Ерохин о матче с «Ростовом»: «Никто не выйдет с мыслями о ничьей. Настрой один — взять три очка»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против «Ростова».

— Стартовала последняя неделя сезона РПЛ. «Зенит» — лидер. С каким настроем команда подходит к решающему матчу с «Ростовом»?

— Это важнейшая неделя. Главное — восстановиться и качественно подготовиться. Времени хватает, поэтому сейчас мысли только о матче с «Ростовом». Мы прекрасно осознаем его значение. Самое главное, что сейчас все в наших руках и зависит от результата нашей игры. Уже бывали в подобных ситуациях, понимаем, как к ним подходить, настраиваться. Уверен, что и психологически, и физически «Зенит» будет готов.

— Вас в последнем туре устраивает и ничья...

— Когда команда держит в голове результат, который ее устраивает, это не всегда заканчивается хорошо. Мы всегда играем только на победу — независимо от турнира или обстоятельств. Более того, даже на тренировках каждый хочет победить. Поэтому настрой только один — взять три очка. Не думаю, что кто-то выйдет на поле с другими мыслями.

После 29-го тура «Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

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