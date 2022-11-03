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Чаушич — о Дзюбе в «Арсенале»: «Прекрасно себя чувствовали, когда у нас появился такой лидер»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич рассказал об отношениях с бывшим одноклубником Артемом Дзюбой.

«У нас хорошие отношения, сейчас не общаемся, но, когда виделись на поле, всегда тепло приветствовали друг друга. Очень уважаю его, он — классный футболист, который дал очень много России, сборной и «Зениту». Один из лучших в истории. Я помню, как он рвался сыграть против «Зенита», когда ему запрещали это сделать. Он тогда забил и отдал голевую. Мы прекрасно себя чувствовали, когда у нас появился такой лидер хотя бы на несколько месяцев. Дзюба очень помог «Арсеналу», — приводит слова Чаушича Metaratings.ru.

Дзюба выступал за «Арсенал» во второй половине сезона-2017/18. В составе команды он провел десять матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

В сезоне-2017/18 «Арсенал» занял седьмое место, набрав 42 очка в 30 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/chaushich-o-dzyube-v-arsenale-my-prekrasno-sebya-chuvstvovali-kogda-u-nas-poyavilsya-takoy-lider-1403303/
Артем Дзюба
Горан Чаушич
ФК Арсенал (Тула)
2
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