Чаушич — о Дзюбе в «Арсенале»: «Прекрасно себя чувствовали, когда у нас появился такой лидер»

Бывший полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич рассказал об отношениях с бывшим одноклубником Артемом Дзюбой.

«У нас хорошие отношения, сейчас не общаемся, но, когда виделись на поле, всегда тепло приветствовали друг друга. Очень уважаю его, он — классный футболист, который дал очень много России, сборной и «Зениту». Один из лучших в истории. Я помню, как он рвался сыграть против «Зенита», когда ему запрещали это сделать. Он тогда забил и отдал голевую. Мы прекрасно себя чувствовали, когда у нас появился такой лидер хотя бы на несколько месяцев. Дзюба очень помог «Арсеналу», — приводит слова Чаушича Metaratings.ru.

Дзюба выступал за «Арсенал» во второй половине сезона-2017/18. В составе команды он провел десять матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

В сезоне-2017/18 «Арсенал» занял седьмое место, набрав 42 очка в 30 матчах.