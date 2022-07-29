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Булыкин: «Кокорин может в своем нынешнем состоянии забить десять мячей за сезон в РПЛ»

Булыкин считает, что Кокорин способен забить десять мячей за сезон в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин способен проявить себя в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, 31-летний россиянин способен забить десять мячей за сезон.

«Разумеется, по психологическому настрою нападающих отсутствие голов на протяжении столь долгого времени наносит серьезный удар, — приводит слова Булыкина RT. — Тем более Александр практически не выходит на поле. У меня нет сомнений, Кокорин может в своем нынешнем состоянии забить десять мячей за сезон в РПЛ».

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1031076-kokorin-bulykin-rpl-goly
Александр Кокорин
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