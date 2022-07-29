Автор самого возрастного гола РПЛ рассказал, как живет на пенсию в 20 тысяч рублей

Экс-нападающий «Текстильщика» и «Сатурна» Сергей Наталушко рассказал о жизни после футбольной карьеры, режиме дня и пенсии.

«Утром зарядка, вечером — тренировка. Беру мяч и иду в стенку побить, пожонглировать. Никого не напрягаю — сам тренируюсь. Пенсия небольшая, 20 тысяч. Приходится ли себя ограничивать? За питанием стараюсь следить — это один из главных факторов для спортсмена. А все остальное — в пределах допустимого. Пока играл, какие-то деньги водились, но не накопил. Женам машины покупал, квартиры оставлял. Ребята одалживали и не возвращали. А дальше уже футбол не кормил», — приводит слова Наталушко «Чемпионат».

Наталушко в 2000 году стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России. На тот момент ему было 39 лет и 247 дней.