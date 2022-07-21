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Экс-нападающий «Зенита» Домингес нанесет символический удар перед матчем 2-го тура РПЛ с «Крыльями»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес станет почетным гостем матча 2-го тура РПЛ между питерцами и «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», перед матчем футболист нанесет первый символический удар по мячу. Помимо этого, Домингес проведет автограф-сессию на втором этаже трибуны С. Начало мероприятия в 18.00.

Аргентинец играл в составе «Зенита» с 2007 по 2009 годы. В составе питерцев Домингес становился чемпионом России в 2007 году и обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.

Алехандро Домингес
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РПЛ
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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 - : -
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Нижний Новгород

 1 0 0
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