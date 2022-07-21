Экс-нападающий «Зенита» Домингес нанесет символический удар перед матчем 2-го тура РПЛ с «Крыльями»

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес станет почетным гостем матча 2-го тура РПЛ между питерцами и «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», перед матчем футболист нанесет первый символический удар по мячу. Помимо этого, Домингес проведет автограф-сессию на втором этаже трибуны С. Начало мероприятия в 18.00.

Аргентинец играл в составе «Зенита» с 2007 по 2009 годы. В составе питерцев Домингес становился чемпионом России в 2007 году и обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.