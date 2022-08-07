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Колыванов — о победе над «Крыльями»: «Динамо» угадало с трансфером Фернандеса

Микеле Антонов
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Крыльями Советов» в матче 4-го тура чемпионата России (2:0).

«Видимо, хорошего футболиста приобрели, раз Роберто Фернандес во втором матче забивает. Это заслуга спортивного блока. Угадали, наверное. В любом случае нужно поздравить «Динамо» с победой. Три очка заслуженные, я считаю. Но и «Крылышки» достойно сыграли. Были моменты, но они их не реализовали. Матч получился очень интересным и захватывающим», — сказал Колыванов «СЭ».

«Динамо» набрало 8 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке (4 очка).

В следующем туре «Динамо» 13 августа сыграет дома против «Краснодара». «Крылья Советов» в этот же день на выезде встретятся с «Локомотивом».

Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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