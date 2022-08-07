Колыванов — о победе над «Крыльями»: «Динамо» угадало с трансфером Фернандеса

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Крыльями Советов» в матче 4-го тура чемпионата России (2:0).

«Видимо, хорошего футболиста приобрели, раз Роберто Фернандес во втором матче забивает. Это заслуга спортивного блока. Угадали, наверное. В любом случае нужно поздравить «Динамо» с победой. Три очка заслуженные, я считаю. Но и «Крылышки» достойно сыграли. Были моменты, но они их не реализовали. Матч получился очень интересным и захватывающим», — сказал Колыванов «СЭ».

«Динамо» набрало 8 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке (4 очка).

В следующем туре «Динамо» 13 августа сыграет дома против «Краснодара». «Крылья Советов» в этот же день на выезде встретятся с «Локомотивом».