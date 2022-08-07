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Грулев — о победе над «Крыльями»: «Очень рад этому, так как давно здесь не выигрывали»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев поделился эмоциями от победы бело-голубых в матче 4-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (2:0).

— Матч проходил в очень высоком темпе, несмотря на жару. Насколько сложно было его поддерживать?

— Игра получилась очень тяжелой и интенсивной. Мы большую часть времени оборонялись, особенно в первом тайме. Играли в схеме 4-4-2, и пришлось достаточно низко садиться, так что потратили много сил. Хорошо, что забили второй мяч и довели матч до победы. Очень рад этому, так как давно здесь не выигрывали.

— В чем «Динамо» сегодня было лучше?

— Нам удалось реализовать свои моменты, — приводит слова Грулева сайт «Динамо».

Источник: https://fcdm.ru/news/viaceslav-grulev-igra-polucilas-ocen-tiazeloi-i-intensivnoi
Вячеслав Грулев
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