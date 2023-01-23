Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника красно-белых Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Крылья» — вопрос подготовки игроков на продажу. Это доноры, которые готовят игроков и продают. В этой команде не так заметны ошибки, как в «Спартаке». Я долгое время говорил, что такие защитники, как Маслов, который остался в «Спартаке», и Рассказов, не соответствуют уровню команды. Но Маслов хоть чуть-чуть, но прибавляет, вижу это, а Рассказов — нет. С «Крыльями» постоянно идет какой-то обмен: Зиньковский, Соболев и другие. Одни из руководителей «Крыльев» до недавнего времени работали в «Спартаке», поэтому какая-то связь есть. Наверное, Рассказову будут доверять в «Крыльях». Видно, что Осинькин очень хороший дядька, а у таких обычно игроки раскрываются. Но есть и потенциал игрока, а у Рассказова он очень низкий», — сказал Ловчев «СЭ».

16 января Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов».

25-летний футболист является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил 1 мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.