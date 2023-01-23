Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

Ловчев — о возможном переходе Рассказова в «Крылья»: «Осинькин хороший дядька, а у таких обычно игроки раскрываются»

Ловчев высказался о возможном переходе Рассказова в «Крылья Советов»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника красно-белых Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Крылья» — вопрос подготовки игроков на продажу. Это доноры, которые готовят игроков и продают. В этой команде не так заметны ошибки, как в «Спартаке». Я долгое время говорил, что такие защитники, как Маслов, который остался в «Спартаке», и Рассказов, не соответствуют уровню команды. Но Маслов хоть чуть-чуть, но прибавляет, вижу это, а Рассказов — нет. С «Крыльями» постоянно идет какой-то обмен: Зиньковский, Соболев и другие. Одни из руководителей «Крыльев» до недавнего времени работали в «Спартаке», поэтому какая-то связь есть. Наверное, Рассказову будут доверять в «Крыльях». Видно, что Осинькин очень хороший дядька, а у таких обычно игроки раскрываются. Но есть и потенциал игрока, а у Рассказова он очень низкий», — сказал Ловчев «СЭ».

16 января Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов».

25-летний футболист является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил 1 мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда Загитовой обыграла команду Валиевой на Кубке Первого канала
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья
В Самаре была задержана пиарящаяся на СВО активистка Цуканова
В Германии оценили русские шутки о Шольце
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Сперцяну
Ловчев — о разрыве контракта «Спартака» с Мевлей: «Он не игрок для больших целей, тем более с иностранным паспортом»
Агент Бальде — о первом голе за «Спартак»: «Он хочет повторить это в официальном матче»
Директор «Истанбула»: «Смолов ранее входил в сферу наших интересов, но не в это трансферное окно»
Селихов в понедельник вернется в общую группу «Спартака»
Защитник «Краснодара» Рамирес рассказал, на что готов в случае победы команды в чемпионате России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов: «Песьяков — очень важный игрок для «Ростова»

Барков: «Стадион «Балтики» в 10 раз лучше, чем у участников плей-офф Кубка АФК»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости