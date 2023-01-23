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Барков: «Стадион «Балтики» в 10 раз лучше, чем у участников плей-офф Кубка АФК»

Барков поделился мнением об уровне азиатских команд
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков, который ранее выступал за таджикистанский «Истиклол», поделился мнением об уровне азиатских команд.

«В Кубке АФК я играл с командами Индии и Филиппин. Какое бы место они занимали в российском футболе? Точно показали бы неплохо себя в Первой лиги. Про премьер-лигу сказать сложнее, но в целом очень сложно сравнивать. Совершенно другой менталитет футбола. Тоже играют, но все немного отличается от того, что мы представляем в футболе и в наших лигах. Наверное, большую роль играют климат и погода даже в стиле футбола. В целом, конечно, уровень футбола там заметно отличается. Стадион «Балтики» в 10 раз лучше, чем у участников плей-офф Кубка АФК — второго по значимости клубного турнира Азии. Зато там очень страстно болеют. На всех домашних матчах в Душанбе у нас был полный стадион, который вмещает 23 тысяч человек. Причм финал, куда мы прошли, тоже проходил у нас», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://metaratings.ru/news/barkov-stadion-baltiki-v-10-raz-luchshe-chem-u-uchastnikov-plei-off-kubka-afk-222047/
Футбол
ФК Балтика
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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