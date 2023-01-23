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Кафанов: «Песьяков — очень важный игрок для «Ростова»

Мария Гусева
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказал мнение, как долго голкипер Сергей Песьяков сможет играть на высоком уровне.

— Три-четыре сезона точно. А то и больше, — цитирует «РБ Спорт» Кафанова. — По тому, как он работает на тренировках, по его профессиональному отношению к футболу в быту ни разу не возникала мысль, что Сергей скоро закончит. Песьяков — очень важный игрок для «Ростова». Сам Сергей еще долго хочет играть — это тоже важно. Не могу сказать, что сейчас ему нужно искать преемника.

— Почему вы так уверены в футбольном долголетии Песьякова?

— До 30 лет Сергей никогда не был первым номером. В статусе основного вратаря он находится только последние четыре года. А до этого играл по 10-12 матчей за сезон и все устраивало. Он был игроком премьер-лиги с хорошим контрактом, казалось, что жизнь удалась. В таком состоянии Сергей провел большую часть карьеры.

В нынешнем сезоне 34-летний Песьяков провел за «Ростов» 21 матч во всех турнирах, пропустил 30 голов и 4 раза сыграл на ноль.

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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