Широков о расширении РПЛ: «Лучше направить эти деньги на развитие детско-юношеского спорта»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«С одной стороны, это решение — усреднение по уровню. Может, даже хуже, чем усреднение. С другой стороны, у нас освобождается много дней. Но как играть? Средний уровень команд не повысится. Одно дело содержать команду РПЛ, а другое — ФНЛ. На данный момент лучше направить эти деньги на развитие детско-юношеского спорта. Страдает ли спортивный принцип, если команды не будут вылетать? Спортивный принцип — это хорошо, но пока вопрос, как его реализовать. Пока очень много но. По мне, лучше деньги, которые будут выделены на 17-ю и 18-ю команды, распределить на развитие детско-юношеского спорта. Это будет полезнее», — сказал Широков «СЭ».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.