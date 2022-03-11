Виктор Онопко вошел в тренерский штаб «Ростова»

Виктор Онопко вошел в тренерский штаб «Ростова», сообщает сайт клуба.

В 2021-м году Оновпко вошел в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. После назначения в «Ростов» специалист продолжит работу в национальной команде.

С 2009 года по 2020 Онопко работал в тренерском штабе у Хуанде Рамоса, Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко в ЦСКА.

Напомним, что 10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов». Специалист уже работал в ростовском клубе с 2017 по 2021 год.

«Ростов» занимают 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров (18 очков). В понедельник, 14 марта, команды встретится с «Рубином».