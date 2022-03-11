Гацкан объяснил, почему Виктор Онопко поможет улучшить результаты «Ростова»

Гацкан отреагировал на назначение Виктора Онопко на пост тренера в «Ростове»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Виктора Онопко войти в состав тренерского штаба ростовской команды.

«Валерий Георгиевич всегда был в хороших отношениях с Арташесом Владимировичем. Надеюсь, что его приход пойдет на пользу, и команда выкарабкается из этой ситуации. Виктор Савельевич с ним работал в сборной, они прекрасно знают друг друга. Думаю, своим опытом он поможет привести «Ростов» к лучшему результату. Об этом можно думать только позитивно», — сказал Гацкан «СЭ».

В 2021-м году Онопко вошел в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. После назначения в «Ростов» специалист продолжит работу в национальной команде.

«Ростов» занимают 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров (18 очков). В понедельник, 14 марта, команды встретится с «Рубином».