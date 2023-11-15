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Сегодня, 15:15

Яновский — о РПЛ: «Уровень упал. Мало матчей, в которых высокий темп»

Александр Кружков
Обозреватель
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Игорь Яновский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-полузащитник сборной России, двукратный чемпион страны в составе «Алании» и ЦСКА Игорь Яновский, уже давно проживающий в Испании, в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в РПЛ.

— За российским футболом следите?

— Смотрю центральные матчи и игры с участием ЦСКА. Второй год великолепную работу проводит Владимир Федотов, из скромной обоймы выжимает максимум. В прошлом сезоне завоевал серебро и Кубок России, сейчас тоже наверху. Но чтобы бороться за медали, зимой армейцам требуется серьезное усиление. А то с «Факелом» в последнем туре у них в заявке была одна молодежь.

— Как вам наша лига из испанского далека?

— Хочется смотреть футбол и получать удовольствие. Что непросто, когда дело касается российского чемпионата. За последние два сезона уровень упал. Мало матчей, в которых высокий темп. Особенно это бросается в глаза на фоне примеры.

Сборная России тоже не радует — ни футболом, ни результатами. Понятно, ребятам не хватает мотивации — встречи-то товарищеские, да и соперники не бог весть какие. Плюс нет сыгранности. Состав все время меняется, потому что Валерий Карпин проверяет новых футболистов.

Удручают и такие поля, как в Сочи, Воронеже. Ладно в 90-е мы на «огороды» выходили. Тогда в России и стадионов нормальных не было. Теперь есть. А проблема с газонами никуда не исчезла. Зато в РПЛ наконец-то появилась интрига. Будет здорово, если «Краснодар» прервет гегемонию «Зенита» и станет чемпионом. Уж кто-кто, а Сергей Галицкий титул точно заслужил. Эта победа придаст новый импульс не только его клубу, но и всему российскому футболу.

Игорь Яновский. Игорь Яновский: «Сыграть в ретроматче «Локомотив» — ЦСКА мне не предлагали»

Игорь Яновский
Футбол
РПЛ
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Яновский — о ретроматче «Локомотив» — ЦСКА: «Меня не приглашали»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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