Врач «Локомотива» рассказал, где пройдет операция Фассона

Врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал, в какой стране пройдет операция защитника команды Лукаса Фассона.

«Сейчас имеется комбинированное повреждение передней крестообразной связки и мениска. Сроки восстановления будут зависеть от того, какой формат операции и какой формат лечения мениска будет выбран оперирующим хирургом совместно с нами. Все это будет решаться во время операции. Надо будет посмотреть на состояние мениска. Так как футболист молодой, то есть два основных варианта: либо это шов мениска, либо это частичная резекция, удаление мениска. Если будет шов, то это немного удлинит сроки восстановления, потому что это видоизменяет протокол реабилитации для передней крестообразной связки.

Сама операция запланирована в Германии. Сейчас футболист проходит предоперационную подготовку. Снижается воспалительная реакция, ведется работа над передней и задней группой мышц бедра для ускорения восстановительного периода после операции», — приводит слова врача «Чемпионат».

Лукас Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. Центральный защитник получил повреждение в матче второго тура чемпионата России против «Ростова» (2:2).