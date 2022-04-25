Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу питерцев в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (3:1).

«Я был уверен, что «Зенит» победит и никакие трудности не возникнут. Вчера «Динамо» проиграл ЦСКА. Думаю, что чемпионской гонки больше не будет, «Зенит» выиграет чемпионство без проблем», — сказал Петржела «СЭ».

Также Петрежа прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Артема Дзюбы.

«Очень сложно рассуждать об этой ситуации. Могу сказать, что Дзюба — хороший нападающий. Может, он еще будет играть. Я бы не сказал, что это его конец. После сезона, может, ему скажут, что не будут с ним продлевать контракт. Но сейчас, как только он будет здоров, будет играть», — добавил Петржела «СЭ».

Ранее Артем Дзюба не попал в заявку на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар» из-за мышечной травмы. Из-за этого он лишается шанса набрать 70% игрового времени до конца сезона, что позволило бы форварду продлить контракт с клубом автоматически.

Победа позволила «Зениту» укрепить лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 58 очков и оторвалась от идущего вторым «Динамо» на 6 баллов.