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«Чемпионской гонки больше не будет, «Зенит» станет первым без проблем». Петржела — о победе над «Краснодаром»

Петржела высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу питерцев в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (3:1).

«Я был уверен, что «Зенит» победит и никакие трудности не возникнут. Вчера «Динамо» проиграл ЦСКА. Думаю, что чемпионской гонки больше не будет, «Зенит» выиграет чемпионство без проблем», — сказал Петржела «СЭ».

Также Петрежа прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Артема Дзюбы.

«Очень сложно рассуждать об этой ситуации. Могу сказать, что Дзюба — хороший нападающий. Может, он еще будет играть. Я бы не сказал, что это его конец. После сезона, может, ему скажут, что не будут с ним продлевать контракт. Но сейчас, как только он будет здоров, будет играть», — добавил Петржела «СЭ».

Ранее Артем Дзюба не попал в заявку на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар» из-за мышечной травмы. Из-за этого он лишается шанса набрать 70% игрового времени до конца сезона, что позволило бы форварду продлить контракт с клубом автоматически.

Победа позволила «Зениту» укрепить лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 58 очков и оторвалась от идущего вторым «Динамо» на 6 баллов.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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