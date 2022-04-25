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Широков — о возможном чемпионстве «Зенита»: «Может произойти все, что угодно»

Широков высказался о возможном чемпионстве «Зенита»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о матче с «Краснодаром» (3:1).

«У «Краснодара» была возможность отыграться во втором тайме. Сорокин должен был реализовывать свой момент. Не могу сказать, что они создавали проблемы «Зениту» в первом тайме, но во втором, после забитого мяча, у них была возможность отыграться. «Краснодар» очень прилично погонял «Зенит» после забитого гола», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кроме того, экс-футболист заявил, что не спешит назвать «Зенит» чемпионом досрочно.

«Назвать «Зенит» чемпионом досрочно? Может произойти все, что угодно. У них впереди непростые игры с «Локомотивом и «Спартаком». Они прекрасно понимают, что матч с «Локомотивом» один из ключевых. Если они выигрывают следующий матч, то, по большому счету, они чемпионы. Им нужно обыграть «Локомотив», чтобы в игре с «Химками» оформить чемпионство на своем стадионе», — заявил Широков.

25 апреля сине-бело-голубые обыграли на выезде «Краснодар» (3:1) и увеличили отрыв от «Динамо» до шести очков. Уже 30 апреля «Зенит» может оформить четвертое подряд чемпионство в премьер-лиге. Для этого команде Сергея Семака нужно будет победить на своем поле «Локомотив» и дождаться домашнего поражения «Динамо» от «Урала».

Роман Широков
ФК Зенит
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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