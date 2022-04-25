Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о матче с «Краснодаром» (3:1).

«У «Краснодара» была возможность отыграться во втором тайме. Сорокин должен был реализовывать свой момент. Не могу сказать, что они создавали проблемы «Зениту» в первом тайме, но во втором, после забитого мяча, у них была возможность отыграться. «Краснодар» очень прилично погонял «Зенит» после забитого гола», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кроме того, экс-футболист заявил, что не спешит назвать «Зенит» чемпионом досрочно.

«Назвать «Зенит» чемпионом досрочно? Может произойти все, что угодно. У них впереди непростые игры с «Локомотивом и «Спартаком». Они прекрасно понимают, что матч с «Локомотивом» один из ключевых. Если они выигрывают следующий матч, то, по большому счету, они чемпионы. Им нужно обыграть «Локомотив», чтобы в игре с «Химками» оформить чемпионство на своем стадионе», — заявил Широков.

25 апреля сине-бело-голубые обыграли на выезде «Краснодар» (3:1) и увеличили отрыв от «Динамо» до шести очков. Уже 30 апреля «Зенит» может оформить четвертое подряд чемпионство в премьер-лиге. Для этого команде Сергея Семака нужно будет победить на своем поле «Локомотив» и дождаться домашнего поражения «Динамо» от «Урала».