Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

«Создали много моментов и заслуженно победили, хотя в обороне сыграли неидеально.

Сложная и напряженная победа, а других и не бывает. Всех с победой.

Замены сыграли: Оздоев вышел и забил. Другие ребята, вышедшие на замену, позволили довести матч до победы.

Огромное спасибо болельщикам, наша работа — радовать их результатом и забитыми мячами.

Против нас команды играют свои лучшие матчи, потому что мы — главный раздражитель для них. И несмотря на это мы идем на первом месте. Это результат работы наших игроков.

По поводу места наших сборов — подождите, нужно определиться, это вопрос не сегодняшнего дня", — цитирует тренера Telegram-канал питерцев.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 15 матчей и по итогам 26 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. У идущего вторым московского «Динамо», в своем матче 26-го тура потерпевшего поражение, 52 балла. Краснодарцы с 39 очками идут шестыми.