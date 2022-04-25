Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:16

Семак: «Против нас команды играют свои лучшие матчи, потому что мы — главный раздражитель для них»

Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

«Создали много моментов и заслуженно победили, хотя в обороне сыграли неидеально.

Сложная и напряженная победа, а других и не бывает. Всех с победой.

Замены сыграли: Оздоев вышел и забил. Другие ребята, вышедшие на замену, позволили довести матч до победы.

Огромное спасибо болельщикам, наша работа — радовать их результатом и забитыми мячами.

Против нас команды играют свои лучшие матчи, потому что мы — главный раздражитель для них. И несмотря на это мы идем на первом месте. Это результат работы наших игроков.

По поводу места наших сборов — подождите, нужно определиться, это вопрос не сегодняшнего дня", — цитирует тренера Telegram-канал питерцев.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 15 матчей и по итогам 26 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. У идущего вторым московского «Динамо», в своем матче 26-го тура потерпевшего поражение, 52 балла. Краснодарцы с 39 очками идут шестыми.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихий: «Уверен, что «Химки» останутся в РПЛ»

«Чемпионской гонки больше не будет, «Зенит» станет первым без проблем». Петржела — о победе над «Краснодаром»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости