«Зенит» победил «Краснодар» и увеличил отрыв от «Динамо» до 6 очков

«Зенит» победил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

«Зенит» победил «Краснодар» на выезде в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Питерцы выиграли со счетом 3:1.

В первом тайме счет в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев. Затем преимущество гостей увеличил нападающий Малком.

«Краснодар» нанес первый удар в створ ворот соперника только во втором тайме. И он сразу же стал результативным: первый гол в карьере в РПЛ забил Ираклий Манелов.

Но в конце матча все вопросы о победителе снял точный удар полузащитник Магомеда Оздоева.

Эта победа позволила «Зениту» укрепить лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 58 очков и оторвалась от идущего вторым «Динамо» на 6 баллов.

«Краснодар» потерпел третье поражение в последних четырех матчах: команда идет на шестом месте (39 очков).

В следующем туре «Зенит» 30 апреля примет на своем поле «Локомотив». «Краснодар» в этот же день дома сыграет против «Ростова».