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«Зенит» победил «Краснодар» и увеличил отрыв от «Динамо» до 6 очков

«Зенит» победил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
25 апреля. «Краснодар» — «Зенит» — 1:3.
Фото Вячеслав Евдокимов

«Зенит» победил «Краснодар» на выезде в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Питерцы выиграли со счетом 3:1.

В первом тайме счет в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев. Затем преимущество гостей увеличил нападающий Малком.

«Краснодар» нанес первый удар в створ ворот соперника только во втором тайме. И он сразу же стал результативным: первый гол в карьере в РПЛ забил Ираклий Манелов.

Но в конце матча все вопросы о победителе снял точный удар полузащитник Магомеда Оздоева.

Эта победа позволила «Зениту» укрепить лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 58 очков и оторвалась от идущего вторым «Динамо» на 6 баллов.

«Краснодар» потерпел третье поражение в последних четырех матчах: команда идет на шестом месте (39 очков).

В следующем туре «Зенит» 30 апреля примет на своем поле «Локомотив». «Краснодар» в этот же день дома сыграет против «Ростова».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
25 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:3
Зенит
Голы
Сергеев, 35 (0:1), Малком, 42 (0:2), Манелов, 73 (1:2), Оздоев, 88 (1:3)
Краснодар
Сафонов Сорокин Исаенко Литвинов Петров Газинский (Мацукатов, 60) Ионов (Ильин, 74) Якимов (Черников, 60) Кривцов Олусегун (Манелов, 65) Волков (Апеков, 65)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Сутормин, 86) Алип Барриос Вендел (Круговой, 59) Клаудиньо (Ерохин, 78) Кузяев Юри Алберто (Оздоев, 78) Малком Сергеев (Мостовой, 59)
Предупреждения
Манелов 85’, Петров 88’  -  Мостовой 84’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Ковалев (Реутов) Князев (Курск)
ВАР
Шадыханов (Москва) Мурашов (Москва)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
48
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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