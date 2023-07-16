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Сегодня, 13:05

Петржела: «Не пошел бы в «Спартак» даже за большие деньги. Я человек «Зенита»

Петржела признался в преданности к «Зениту»
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос «СЭ», пошел бы ли он в «Спартак», если бы его туда позвали.

«Однозначно не пошел бы в «Спартак». Я человек «Зенита». Да даже, если бы они предложили большие деньги. Это не вопрос денег. Это вопрос принципа», — сказал Петржела «СЭ».

Властимил Петржела работал был главным тренером «Зенита» с 29 ноября 2002 по 3 мая 2006 года.

Властимил Петржела
ФК Зенит
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3
4
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Факел
 - : -
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