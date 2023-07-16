Петржела: «Не пошел бы в «Спартак» даже за большие деньги. Я человек «Зенита»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос «СЭ», пошел бы ли он в «Спартак», если бы его туда позвали.

«Однозначно не пошел бы в «Спартак». Я человек «Зенита». Да даже, если бы они предложили большие деньги. Это не вопрос денег. Это вопрос принципа», — сказал Петржела «СЭ».

Властимил Петржела работал был главным тренером «Зенита» с 29 ноября 2002 по 3 мая 2006 года.