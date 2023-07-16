Малком заявил, что не перешел бы в «Спартак» на зарплату 20 миллионов евро

Нападающий «Зенита» Малком ответил на вопрос, перешел бы он в «Спартак», если бы ему предложили зарплату 20 миллионов евро за сезон.

«Ха-ха-ха. Нет, нет», — цитирует «РБ Спорт» Малкома.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Контракт 26-летнего бразильца рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Малком забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.