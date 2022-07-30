«Деятельность Каттани в «Спартаке» напоминала авантюры Бендера». Романцев жестко раскритиковал сбежавшего итальянца

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал уход из клуба спортивного директора Луки Каттани.

— «Спартак» неожиданно покинул спортивный директор Лука Каттани. Может ли его уход как-то повлиять на работу Абаскаля, которого именно итальянец привел в команду?

— С Каттани я не знаком, о чем, представьте, не жалею. Его короткая деятельность в «Спартаке» смахивала на авантюры Остапа Бендера. Дай бог, чтобы я ошибался. Почему он сбежал- мне абсолютно неинтересно.Хотя, пригласив Абаскаля, итальянец громогласно заявил, что в случае провала своего протежеуйдет только вместе с ним. И бегство Каттани, а также Ларссона, Тила и Крала напомнило мне старую русскую поговорку про то, что происходит после того, как баба исчезает с воза. Вот Жиго вел себя по-мужски, с уважением к клубу. Уже подписав контракт с «Марселем», остался и играл в «Спартаке» еще полсезона.