«Деятельность Каттани в «Спартаке» напоминала авантюры Бендера». Романцев жестко раскритиковал сбежавшего итальянца
Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал уход из клуба спортивного директора Луки Каттани.
— «Спартак» неожиданно покинул спортивный директор Лука Каттани. Может ли его уход как-то повлиять на работу Абаскаля, которого именно итальянец привел в команду?
— С Каттани я не знаком, о чем, представьте, не жалею. Его короткая деятельность в «Спартаке» смахивала на авантюры Остапа Бендера. Дай бог, чтобы я ошибался. Почему он сбежал- мне абсолютно неинтересно.Хотя, пригласив Абаскаля, итальянец громогласно заявил, что в случае провала своего протежеуйдет только вместе с ним. И бегство Каттани, а также Ларссона, Тила и Крала напомнило мне старую русскую поговорку про то, что происходит после того, как баба исчезает с воза. Вот Жиго вел себя по-мужски, с уважением к клубу. Уже подписав контракт с «Марселем», остался и играл в «Спартаке» еще полсезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1