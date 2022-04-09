«Я бы не стал вешать всех собак на Слуцкого». Ринат Билялетдинов — о поражении «Рубина»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение казанской команды в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).
«Бывает затянувшаяся полоса неудач. Команда вполне конкурентоспособная, имеет шансы. На мой взгляд, глубина состава не соответствует поставленным задачам. Об этом никто не думал. Может, и подтянули бы свои ресурсы, но недостаточно качеств, чтобы конкурировать, например, с Дрейером. Если бы его не было, то и не было бы побед в матчах с «Сочи» и «Ахматом». Отнять эти 4 очка и «Рубин» был бы в зоне вылета. Качество игрока — важнейший компонент. Ну и «Краснодар» молодец, что после поражения в матче с «Динамо» не свалился. Есть ли вина Слуцкого в результатах? В фильме «Берегись автомобиля» есть цитата: «Он, конечно, виноват. Но он... не виноват!» Есть система подготовки. Страховочный блок пока не готов. Качество игроков не может конкурировать с легионерами, которые ушли. Но «Рубин» будет биться, поэтому я бы не стал вешать всех собак на Слуцкого», — сказал Билялетдинов «СЭ».
«Рубин» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место. В следующем матче команда Леонида Слуцкого сыграет в гостях со «Спартаком» (16 апреля).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0