Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение казанской команды в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Бывает затянувшаяся полоса неудач. Команда вполне конкурентоспособная, имеет шансы. На мой взгляд, глубина состава не соответствует поставленным задачам. Об этом никто не думал. Может, и подтянули бы свои ресурсы, но недостаточно качеств, чтобы конкурировать, например, с Дрейером. Если бы его не было, то и не было бы побед в матчах с «Сочи» и «Ахматом». Отнять эти 4 очка и «Рубин» был бы в зоне вылета. Качество игрока — важнейший компонент. Ну и «Краснодар» молодец, что после поражения в матче с «Динамо» не свалился. Есть ли вина Слуцкого в результатах? В фильме «Берегись автомобиля» есть цитата: «Он, конечно, виноват. Но он... не виноват!» Есть система подготовки. Страховочный блок пока не готов. Качество игроков не может конкурировать с легионерами, которые ушли. Но «Рубин» будет биться, поэтому я бы не стал вешать всех собак на Слуцкого», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Рубин» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место. В следующем матче команда Леонида Слуцкого сыграет в гостях со «Спартаком» (16 апреля).