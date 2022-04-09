Слуцкий: «Нам даже не дают возможность заявить футболистов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1) пожаловался на ситуацию в клубе. По его словам, даже нет возможности заявить футболистов.

«Помню, как все спасали «Тамбов», у которого не было ни команды в ЮФЛ, ни женской команды. Им дали денег, игроков и возможность доиграть. А в сегодняшней ситуации нам даже не дают возможность заявить футболистов. И все говорят, что все нормально. У нас ушло по ходу сезона куча игроков, но нам говорят, что все хорошо, ничего не случилось. Ну будем играть», — сказал Слуцкий.

«Рубин» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место. В следующем матче команда Леонида Слуцкого сыграет в гостях со «Спартаком» (16 апреля).