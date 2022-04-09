Спиридонов назвал возможным вылет «Спартака» в текущем сезоне из РПЛ

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов не исключил, что красно-белые по итогам нынешнего сезона могут вылететь из Тинькофф РПЛ.

«Вылет «Спартака» возможен с нынешней игрой. Посмотрите, как аутсайдеры типа «Химок» играют. Понятно, что мы надеемся на лучшее и верим, что завтра должны обыграть тульский «Арсенал», — сказал Спиридонов Metaratings.ru.

Матч «Спартак» и «Арсенала» состоится в Москве 10 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» на три очка опережает идущие в зоне стыковых матчей «Химки», проведя на игру меньше.