«Краснодар» победил «Рубин» в Казани

«Краснодар» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф РПЛ победил «Рубин» со счетом 1:0. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани.

Гол на 85-й минуте забил Сергей Волков.

«Краснодар» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и в следующем матче в гостях сыграет с «Крыльями Советом» (17 апреля).

«Рубин» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место. В следующем матче команда Леонида Слуцкого сыграет в гостях со «Спартаком» (16 апреля).