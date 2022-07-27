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Алдонин: «Для ЦСКА хорошо, что в клуб приходят иностранные игроки»

Алдонин оценил трансферную политику ЦСКА
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном приобретении центральных полузащитников Виктора Мендеса и Саши Зделара и левого защитника Мойзеса.

«Хочется побыстрее увидеть их на поле. То, что приходят новички, иностранцы — это хорошо для армейского клуба. Явно не хватает глубины состава. Если кто-то получит травму, то могут сразу же появиться сложности. Наличие качественных игроков — это хорошо для конкуренции. Все ждали данные приобретения. Центральный защитник — это штучный товар, но нужно искать. Селекционный вопрос не вызывает сомнений. Последние трансферы себя оправдывают. Медина, Карраскаль и Гайич — очень квалифицированные игроки. ЦСКА не интересуется российскими игроками, но это вопрос цены. Сейчас на этих игроков ценник неоправданно большой. Если качества будет соответствовать ценнику, то на данного футболиста обратят внимания. Но есть кому перехватывать таких футболистов. Ни для кого не секрет какой клуб может потратить больше, чем ЦСКА», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

ЦСКА после двух туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

Евгений Алдонин
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
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Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
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