Почему Евлоев так проиграл? Просто не хватило таланта или плохой план?

Разбираемся.

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

Поражение Мовсара Евлоева Александру Волкановски быстрым нокаутом многим показалось необъяснимым.

Вроде хорошо вел первый раунд, отлично проваливал под тейкдауны, забирал спину и внезапно рассыпался. В чем же дело?

Есть ключевая деталь, и есть общая картина. Ключевая деталь: Волкановски с пятого-шестого раза, в конце 1-го раунда, прочитал лучшую наработку Евлоева — уклон влево от удара под свой удар левым боковым или правым оверхэндом + левым боковым. Мовсар очень хорошо убирает голову с центральной линии и контрит ударом/тейкдауном. Это его фишка. Мерфи он весь бой встречал с уклона влево левым боковым. С Волкановски это идеально работало всего раунд.

В конце 1-го раунда, когда Евлоев уклонился влево и ударил левый боковой, Волк выбросил серию, но не попал. Для Евлоева это должен был быть звонок — его привычку просчитали. Но в начале второго он снова ныряет влево, бьет левый боковой, и тут Волк уже точно контрит его правой. Нокдаун в висок (многим показалось, что Евлоев просто поскользнулся). Потом он так же контрит еще дважды. То есть Мовсар не перестроился и продолжил спамить эти уклоны под боковой, не считаясь с контратакой. Последний такой эпизод закончился жестким левым в челюсть. Я насчитал ровно 8 уклонов влево под свой левый боковой за 9 минут боя и 7 уклонов вправо под другой удар или тейкдаун.

Это частность, которая привела к решающему попаданию и слому боя. Что по общей картине, в чем план Мовсара оказался не так хорош?

— Команда Евлоева как будто недооценила боксерское давление Волкановски из правши и слишком уперлась в работу вторым номером. Волк в агрессивной, наступательной манере работал в UFС трижды и все три раза ронял: Мендеса, Махачева в 1-м бою и теперь Мовсара. Ислам лучше всех контрил Волка (он и гораздо крупнее), но и его Волк почти сломал в 5-м раунде и уронил. Он очень хорошо наступает, жестко и быстро бьет, тонко чувствует ответы, контратаки, подстройки и быстро вылезает из борьбы, даже если провалился и отдал спину. Самонадеянно со стороны Мовсара было ждать Волка, работая только на уклонах под боковые и тейкдауны. Да, Мовсар здорово убирает голову с центральной линии, но дури и взрыва в левой руке у него под такую контру нет, совсем уж четкой техники нет. Один раз он жестко попал (Волк даже кивнул, респект), но нельзя было без перестройки так часто спамить этот уклон с ударом.

Фото AFP

— Нужно было отодвигать Волкановски от себя и заставлять его уходить в левшу, откуда он не так силен первым номером, потому что не может бросать правый оверхенд. Как это можно было делать? Киками по всем этажам, разбивать переднюю ногу, делать тейкдауны из первого номера, входы в клинч с ударами из завязок (один из двух лучших ударов — была левая из завязки), отпинывать фронт-киками (вспомните, как Мовсар отпнул Мерфи), агрессивнее дергать его, накидывать правый хай-кик, Евлоев длиннее, и он борец, ему не так страшно, что кик подхватят. Не хватило работы первым номером, ее почти не было. Все тейкдауны в этом бою у Мовсара были вторым номером с нырка под удар. Это здорово работало, но это очень опасно, потому что Мовсар не Мейвейзер, чтобы раз за разом идеально уклоняться, особенно у сетки, где голову убирать некуда. Повторюсь, Мовсар недооценил, как опасно все время вытягивать на себя такого, как Волк, еще и встречать его одними и теми же вариантами, недорабатывая по движению.

— Сломало ли его такое сопротивление в борьбе? Вряд ли. Переворот был в результате грубой ошибки, Мовсар накрылся, пытаясь сделать задний сед. Видимо, нервы. Но то, что Волк был сверху, вряд ли сломало. Мовсар много раз в UFC выходил из тяжелейших борцовских положений, это его стихия. Он очень хорошо в этом бою проходил и бил из завязок, все тут шло нормально. Не хватило только проходов первым, отодвигания от себя соперника. После нокдауна в висок Мовсар как будто ослаб, в новых завязках он уже сразу выпускал. Последние полторы минуты раунда он был уже как загнанный зверь — Волкановски отрезал все выходы вбок по сетке и разбивал.

— Конечно, дело не только в плане, дело в таланте, IQ, опыте. Какой бы план ни был, на то ты и лучший в мире, чтобы перестроиться самому, без тренеров. Мовсар этого не смог, Волк смог. Возможно, были травмы, еще что-то. Мовсар никуда не уходит, он в элите, он побил четырех топов - Аллена, Мерфи, Стерлинга, Лопеса и имеет все данные, чтобы снова драться за пояс. Волк заканчивает — такое ощущение, что пояс будут оспаривать Евлоев и Пико, в них видится будущее дивизиона. С Питбулем и Кейтой мы увидели того Пико, которого ждали еще в 2019 году. У человека настолько сумасшедшие данные, что он не мог не найти себя.