«Спартаку» дважды предлагали Черышева. Клуб отказался подписывать игрока

Как стало известно «СЭ», представители полузащитника Дениса Черышева дважды предлагали услуги игрока московскому «Спартаку», однако красно-белые приняли решение не подписывать футболиста, находящегося ныне в статусе свободного агента.

Контракт 31-летнего футболиста с испанской «Валенсией» истек в конце сезона, с тех пор футболист сборной России пока не нашел себе новую команду. В среду в соцсетях он сообщил, что поддерживает форму индивидуально и рассматривает предложения от нескольких клубов.

Стоит уточнить, что решения по поводу Черышева в «Спартаке» принимал еще Лука Каттани, недавно покинувший пост спортивного директора клуба и уехавший из России. Потому не исключено, что «Спартак» может вернуться к рассмотрению кандидатуры Черышева до закрытия трансферного окна.

Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.