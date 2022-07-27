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Сегодня, 17:33

«Спартаку» дважды предлагали Черышева. Клуб отказался подписывать игрока

Представители Черышева дважды предлагали услуги полузащитника «Спартаку»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Денис Черышев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», представители полузащитника Дениса Черышева дважды предлагали услуги игрока московскому «Спартаку», однако красно-белые приняли решение не подписывать футболиста, находящегося ныне в статусе свободного агента.

Контракт 31-летнего футболиста с испанской «Валенсией» истек в конце сезона, с тех пор футболист сборной России пока не нашел себе новую команду. В среду в соцсетях он сообщил, что поддерживает форму индивидуально и рассматривает предложения от нескольких клубов.

Стоит уточнить, что решения по поводу Черышева в «Спартаке» принимал еще Лука Каттани, недавно покинувший пост спортивного директора клуба и уехавший из России. Потому не исключено, что «Спартак» может вернуться к рассмотрению кандидатуры Черышева до закрытия трансферного окна.

Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Денис Черышев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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Урал – Краснодар
 - : -
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Сочи – Ахмат
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