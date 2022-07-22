Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:21

Газзаев назвал главных фаворитов нынешнего сезона РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главных фаворитов нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам 67-летнего специалиста, ему не нравится, что многие заранее отдают предпочтение «Зениту».

«Нас ждет интересный и достаточно непредсказуемый турнир, — приводит слова Газзаева «РБ Спорт». — Круг фаворитов при этом будет традиционным. И лично мне не очень нравится, что многие эксперты и болельщики заранее отдают предпочтение «Зениту». Да, по составу, мастерству, опыту, качеству игры и мотивации петербуржцы, безусловно, превосходят все другие клубы. Но на длинной дистанции турнира всякое может случиться. И уже первый тур РПЛ доказал, что «Зениту» можно дать бой. Причем сделали это «Химки», которые еще весной боролись за выживание. Результат их игры закономерен. Больше того, «Зенит» мог как выиграть, так и проиграть».

Также тренер отметил ЦСКА и «Локомотив».

«Что касается других претендентов на высокие места, то я бы отметил ЦСКА, учитывая традиции и амбиции клуба, и «Локомотив», который ставит высокие цели и задачи. Посмотрим, как будет выглядеть с новым тренером «Сочи». Вопросы вызывает комплектование «Динамо» — в стартовом матче они произвели не очень хорошее впечатление, команда явно нуждается в усилении линии обороны. Что касается «Спартака», то у них серьезный подбор игроков, но в очередной раз назначен новый, неизвестный тренер без опыта и достижений. Если мне не изменяет память, уже двадцатый за двадцать лет... В общем, очередной эксперимент. Как это закончится, сложно предсказать», — сказал он.

В пятницу, 22 июля, стартует второй тур РПЛ матчем между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени. А уже в субботу, 23 июля, ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Сочи». Начало — 15.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gazzaev-nazval-favoritov-novogo-sezona-rpl/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
«Локомотив» подписывает Игнатьева, «Зенит» продлил соглашение с Венделом, «Краснодар» взял звезду Сербии. Главные трансферы и слухи РПЛ на 21 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Канчельскис: «Не думаю, что «Зениту» легко удастся обыграть «Крылья», но победа будет за Семаком»
Канчельскис: «Федотов постарается победить «Сочи», продемонстрировав, что не зря ушел в ЦСКА»
Силкин считает, что у «Динамо» будут сложности с набором очков в РПЛ
ЦСКА продлил контракт с защитником Лукиным на один год
ЭСК объяснила, почему поддержала все решения Казарцева в матче «Локомотива» и «Нижнего Новгорода»
Представитель Игнатьева: «Надеюсь, для «Локомотива» данное подписание станет большой победой»
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Канчельскис: «Не думаю, что «Зениту» легко удастся обыграть «Крылья», но победа будет за Семаком»
Канчельскис: «Федотов постарается победить «Сочи», продемонстрировав, что не зря ушел в ЦСКА»
«Спартак» не сыграет в Краснодаре вничью, «Зенит» победит команду из Самары. Прогнозы на 2-й тур РПЛ
РПЛ: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи 2-го тура
«Сочи» подписывает полузащитника «Зенита», Марсело ждут в Италии, Беленов — в «Рубине»
Чалов: «Ни разу не столкнулся с русофобией в Швейцарии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов уверен, что Дзюба не обидится за то, что он назвал его «идиотом» в сериале

Чалов рассказал о работе с новым тренером ЦСКА Федотовым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости