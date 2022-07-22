Газзаев назвал главных фаворитов нынешнего сезона РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главных фаворитов нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам 67-летнего специалиста, ему не нравится, что многие заранее отдают предпочтение «Зениту».

«Нас ждет интересный и достаточно непредсказуемый турнир, — приводит слова Газзаева «РБ Спорт». — Круг фаворитов при этом будет традиционным. И лично мне не очень нравится, что многие эксперты и болельщики заранее отдают предпочтение «Зениту». Да, по составу, мастерству, опыту, качеству игры и мотивации петербуржцы, безусловно, превосходят все другие клубы. Но на длинной дистанции турнира всякое может случиться. И уже первый тур РПЛ доказал, что «Зениту» можно дать бой. Причем сделали это «Химки», которые еще весной боролись за выживание. Результат их игры закономерен. Больше того, «Зенит» мог как выиграть, так и проиграть».

Также тренер отметил ЦСКА и «Локомотив».

«Что касается других претендентов на высокие места, то я бы отметил ЦСКА, учитывая традиции и амбиции клуба, и «Локомотив», который ставит высокие цели и задачи. Посмотрим, как будет выглядеть с новым тренером «Сочи». Вопросы вызывает комплектование «Динамо» — в стартовом матче они произвели не очень хорошее впечатление, команда явно нуждается в усилении линии обороны. Что касается «Спартака», то у них серьезный подбор игроков, но в очередной раз назначен новый, неизвестный тренер без опыта и достижений. Если мне не изменяет память, уже двадцатый за двадцать лет... В общем, очередной эксперимент. Как это закончится, сложно предсказать», — сказал он.

В пятницу, 22 июля, стартует второй тур РПЛ матчем между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени. А уже в субботу, 23 июля, ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Сочи». Начало — 15.00 (мск).