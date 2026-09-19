Четыре клуба обратились в ЭСК по итогам 8-го и 9-го туров РПЛ

Как стало известно «СЭ», «Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1): неназначенный пенальти на 3-й минуте игры и засчитанный гол железнодорожников на 18-й минуте.

Также комиссия рассмотрит удаление игроков «Оренбурга» Руслана Куля и Максима Сивиса в концовке матча 8-го тура против «Динамо» (0:1).

По итогам 9-го тура РПЛ в ЭСК обратились «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Грозненцы попросили комиссию изучить эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Акрона» (0:2) на 72-й минуте игры. Махачкалинцы — два момента матча против ЦСКА (1:3): неназначенный пенальти на 53-й минуте матча и незасчитанный на 49-й минуте гол.